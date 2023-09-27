Недалеко от аэродрома "Чкаловский" в Подмосковье вспыхнул пожар
В ночь на 27 сентября в подмосковном Щелково вспыхнул пожар в районе аэродрома "Чкаловский".
По данным российских СМИ, это случилось в промышленной зоне.
Местные жители сообщили, что слышали звуки взрывов перед пожаром. Недалеко от этого места также находится одна из военных частей.
Что примечательно, именно на Чкаловском аэродроме ранее в этом месяце были сожжены два самолета АН-148 и Ил-20 и вертолет Ми-28Н.
Подмосковное Щелково, конкретно подгорает, рядом аэродром Чкаловский pic.twitter.com/xtEoL3Nm3T— Joker 🇺🇦 (@_joker_111) September 26, 2023