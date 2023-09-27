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Недалеко от аэродрома "Чкаловский" в Подмосковье вспыхнул пожар
27.09.2023 08:53 Алина Груднева

Недалеко от аэродрома "Чкаловский" в Подмосковье вспыхнул пожар

В ночь на 27 сентября в подмосковном Щелково вспыхнул пожар в районе аэродрома "Чкаловский".

По данным российских СМИ, это случилось в промышленной зоне.

Местные жители сообщили, что слышали звуки взрывов перед пожаром. Недалеко от этого места также находится одна из военных частей.

Что примечательно, именно на Чкаловском аэродроме ранее в этом месяце были сожжены два самолета АН-148 и Ил-20 и вертолет Ми-28Н.

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