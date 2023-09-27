



Недалеко от аэродрома "Чкаловский" в Подмосковье вспыхнул пожар

В ночь на 27 сентября в подмосковном Щелково вспыхнул пожар в районе аэродрома "Чкаловский".



По данным российских СМИ, это случилось в промышленной зоне.



Местные жители сообщили, что слышали звуки взрывов перед пожаром. Недалеко от этого места также находится одна из военных частей.



Что примечательно, именно на Чкаловском аэродроме ранее в этом месяце были сожжены два самолета АН-148 и Ил-20 и вертолет Ми-28Н.