



Небольшой гражданский самолет случайно приземлился на военной авиабазе

В ходе необычного инцидента небольшой гражданский самолет приземлился в пятницу на базе израильских ВВС, по всей видимости, по ошибке.

Военные заявили, что самолет не выдавали разрешения на посадку.



"Экипажи с базы были срочно доставлены в зону приземления, и была вызвана полиция для допроса гражданских лиц, находившихся в самолете", — говорится в заявлении ЦАХАЛа.



Предварительное расследование показало, что полет планировался заранее и контролировался службами управления воздушным движением.



"Самолетом управлял лицензированный израильский пилот, который должен был приземлиться на ближайшей взлетно-посадочной полосе, и случайно приземлился на территории базы", ​​— говорится в заключении о результатах предварительного расследования.



Израильские СМИ сообщили, что пилот должен был приземлиться на аэродроме Мегиддо недалеко от Афулы, но приземлился на близлежащей авиабазе Рамат-Давид.



По сообщению Ynet, это был легкий самолет Diamond DA40, одномоторный четырехместный самолет, вылетевший из Герцлии с двумя пассажирами.