



Небо над Волгоградом закрыли для пассажирских самолетов

В международном аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из Антальи и Москвы. В качестве причины называется внезапное закрытие воздушного пространства.



По словам собеседника в одной из авиакомпаний страны, поводом для изменения рейсов стало внезапное закрытие воздушного пространства над Волгоградской и Астраханской областями. Причины этого не называются.



В Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения не смогли оперативно прокомментировать внезапно введенное ограничение полетов, при этом на сайте Федерального агентства воздушного транспорта обнародован исчерпывающий список аэропортов России, закрытых на время проведения специальной военной операции на территории Украины.