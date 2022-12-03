



Не выходит на связь: пропал известный критик Рамзана Кадырова

В Швеции пропал чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, который критиковал лидера Чечни Рамзана Кадырова.



Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на чеченскую правозащитную организацию "Вайфонд", базирующуюся в Швеции.



Как сообщается, Абдурахманов перестал выходить на связь. В социальных сетях появились сообщения об убийстве блогера. В частности, в Telegram было опубликовано видео с якобы мертвым Абдурахмановым, но в комментариях сообщили, что на видео другой человек.



Представители "Вайфонд" не склонны доверять сообщениям об убийстве блогера. По состоянию на 3 декабря, Абдурахманов еще не вышел на связь, его брат также не доступен.



Тумсо Абдурахманов известен своей критикой властей Чечни. Он покинул Россию еще в 2015 году, по его словам, из-за конфликта с родственниками Кадырова. Через четыре года один из членов парламента Чечни пригрозил блогеру "кровной местью". В 2020 году на Тумсо Абдурахманова было совершено нападение: мужчина пробрался в его квартиру и ударил его молотком по голове.