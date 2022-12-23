



Не решились сделать операцию: Рогозина эвакуировали в Москву

Врачи в Ростове-на-Дону, куда доставили раненного в Донецке экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, не решились делать операцию из-за ее сложности, он будет доставлен в Москву, сообщил его помощник журналистам.



«Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей», – приводит его слова ТАСС.