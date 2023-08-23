



Не разрешают играть на PlayStation: Заключенный террорист подал в суд





Террорист Айхам Наиф Камамджи, который содержится в тюрьме “Шикма" после побега из тюрьмы “Гильбоа” в 2021 году, на этой неделе подал в суд ходатайство против решения Службы тюрем Израиля отказать ему в праве использовать игровую консоль Sony PlayStation 2 в камере. Камамджи был приговорен к двум пожизненным заключениям за убийство 18-летнего Элияху Ашери в Иерусалиме в 2006 году.



В поданной им петиции он заявил: “Я страдаю от постоянной дискриминации и преследований со стороны Израильской пенитенциарной службы. Особенно после инцидента с побегом из тюрьмы Гильбоа, хотя меня наказали и осудили за свои действия. Я не совершаю преступлений и уважаю закон и администрацию”.



По его словам, когда он отбывал заключение в тюрьме “Рамон”, ему разрешили использовать игровую консоль, но при переводе в тюрьму "Шикма" его просьба играть на PlayStation была отклонена.



Служба тюрем Израиля ответила: “После того, как запрос был отклонен, заключенный подал ходатайство, слушание которого еще не назначено. Мы представим суду все наши аргументы, как это принято”.



“Права заключенных, находящихся в изоляции, на досуге рассматриваются и предоставляются в каждом случае индивидуально в соответствии с поведением заключенного”, – добавили в ведомстве.