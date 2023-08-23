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Не разрешают играть на PlayStation: Заключенный террорист подал в суд
23.08.2023 08:59 Евгения Маркова

Не разрешают играть на PlayStation: Заключенный террорист подал в суд



Террорист Айхам Наиф Камамджи, который содержится в тюрьме “Шикма" после побега из тюрьмы “Гильбоа” в 2021 году, на этой неделе подал в суд ходатайство против решения Службы тюрем Израиля отказать ему в праве использовать игровую консоль Sony PlayStation 2 в камере. Камамджи был приговорен к двум пожизненным заключениям за убийство 18-летнего Элияху Ашери в Иерусалиме в 2006 году.

В поданной им петиции он заявил: “Я страдаю от постоянной дискриминации и преследований со стороны Израильской пенитенциарной службы. Особенно после инцидента с побегом из тюрьмы Гильбоа, хотя меня наказали и осудили за свои действия. Я не совершаю преступлений и уважаю закон и администрацию”.

По его словам, когда он отбывал заключение в тюрьме “Рамон”, ему разрешили использовать игровую консоль, но при переводе в тюрьму "Шикма" его просьба играть на PlayStation была отклонена.

Служба тюрем Израиля ответила: “После того, как запрос был отклонен, заключенный подал ходатайство, слушание которого еще не назначено. Мы представим суду все наши аргументы, как это принято”.

“Права заключенных, находящихся в изоляции, на досуге рассматриваются и предоставляются в каждом случае индивидуально в соответствии с поведением заключенного”, – добавили в ведомстве.

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