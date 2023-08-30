



Не прошло и двух недель: скоростной трамвай в Тель-Авиве остановлен



Утром 30 августа, менее чем через две недели после запуска, из-за неисправности была остановлена Красная Линия скоростного трамвая.



Проблемы транспортного мега-проекта, начавшего работать с большой задержкой и стоившего почти 19 млрд. шекелей, продолжаются.



Причиной остановки стал сбой в системе сигнализации, управляющей связью с машинистами и поездами. В результате первые пассажиры, прибывшие на станции до 06:00 утра, обнаружили, что они закрыты, и даже спустя полтора часа после времени отправления первых поездов и в пиковое время для поездок на общественном транспорте в Израиле Красная Линия все еще закрыта.



"В связи с продолжающейся электрической неисправностью, сегодня утром движение поездов осуществляться не будет. Мы самоотверженно работаем над устранением неисправности и рекомендуем использовать альтернативные виды транспорта. Мы приносим свои извинения и прилагаем все усилия для скорейшего возвращения к полноценной работе".