



Не последняя из трагедий: в Мали разбился белорусский самолет с вагнеровцами

В Мали (Западная Африка) днем в субботу, 23 сентября, разбился транспортный самолет Ил-76, который, вероятно, использовали боевики российской ЧВК “Вагнер”.



Местные СМИ пишут, что самолет мог принадлежать белорусской компании Rubystar Airways.



“Похоже, что самолет Евгения Пригожина – не последняя из трагедий Вагнера”, – пишут журналисты.