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Не последняя из трагедий: в Мали разбился белорусский самолет с вагнеровцами
23.09.2023 23:27 Наталья Богинская

Не последняя из трагедий: в Мали разбился белорусский самолет с вагнеровцами

В Мали (Западная Африка) днем в субботу, 23 сентября, разбился транспортный самолет Ил-76, который, вероятно, использовали боевики российской ЧВК “Вагнер”.

Местные СМИ пишут, что самолет мог принадлежать белорусской компании Rubystar Airways.

“Похоже, что самолет Евгения Пригожина – не последняя из трагедий Вагнера”, – пишут журналисты.

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