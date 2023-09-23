Не последняя из трагедий: в Мали разбился белорусский самолет с вагнеровцами
В Мали (Западная Африка) днем в субботу, 23 сентября, разбился транспортный самолет Ил-76, который, вероятно, использовали боевики российской ЧВК “Вагнер”.
Местные СМИ пишут, что самолет мог принадлежать белорусской компании Rubystar Airways.
“Похоже, что самолет Евгения Пригожина – не последняя из трагедий Вагнера”, – пишут журналисты.
#مالي #بيلاروسيا— رواد للدراسات المنقولة (@abr33816593) September 23, 2023
تحطم طائرة نقل من طراز Il-76 تابعة لشركة طيران الشحن البيلاروسية Rubystar Airways كانت تقوم برحلة إلى مطار جاو في مالي،
يبدو أن طائرة يفغيني بريجوزين ليست آخر مآسي فاغنر...https://t.co/OHWCe9Guju pic.twitter.com/e4T6VJiYwe