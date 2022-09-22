



"Не посещайте синагоги!" Предупреждение евреям Тегерана

Еврейская община Тегерана объявила, что членам общины не следует посещать синагоги из-за разворачивающихся протестов против режима.



Эксперт по Ирану Бен Сабти сообщил газете Jerusalem Post, что еврейская община Тегерана выпустила "необычное письмо", в котором говорилось: "Не посещайте синагоги в Тегеране из-за опасной ситуации".



"Такого письма от общины никогда не было, особенно перед еврейскими праздниками", - отметил Сабти.



Эксперт отметил, что хотя в общине и не упомянули этого, предупреждение было разослано из-за протестов, вспыхнувших после смерти иранки Махсы Амини.



"Еврейская община хочет уберечь евреев от столкновений", - сказал Сабти.



По словам Сабти, иранский режим "может выдвинуть ложные обвинения" и объявить евреев агентами "Моссада" и устроить показательный суд, на котором их повесят.