



"Не кричала": подозреваемый по делу Мадлен Макканн сделал шокирующее заявление

Дело об исчезновении трехлетней британской девочки Мадлен Макканн в 2007 году начинает обрастать новыми шокирующими подробностями.



По данным Sky News, бывший друг главного подозреваемого Кристиана Брюнкера дал показания.



По словам свидетеля Хельге Бушлинга, обратившегося в 2017 году к властям по поводу потенциальной связи бывшего товарища с пропажей малышки, подозреваемый однажды сделал тревожный комментарий по этому делу. Это случилось на испанском "фестивале хиппи" в 2008 году.



Он отметил, что в ходе беседы в Брюнкером и еще тремя знакомыми зашел разговор о Португалии. Именно тогда подозреваемый сделал комментарий о Мадлен Макканн.



"В Португалии слишком много полиции из-за пропажи ребенка. Действительно странно, что она бесследно исчезла", - сказал Бушлинг, ответив на вопрос о том, намерен ли он посетить эту страну.



На это Брюнкер сделал подозрительное заявление: "Да, она не кричала". Именно из-за этого Бушлинг и обратился в правоохранительные органы. Сначала он сообщил об этом полиции Португалии, но там от него отмахнулись.



Сам подозреваемый все обвинения в свой адрес отрицает, заверяя, что бывший друг на него "наговаривает" из-за личной ссоры.



"В 2007 году Хельге продал мне один килограмм гашиша, и когда я приехал с ним в Германию, я увидел, что там было всего 750 граммов. После этого он больше для меня не существовал", — утверждал подозреваемый.



Между тем, недавно полиция Португалии возобновила поиски Мадлен Макканн в водохранилище в районе плотины Араде в надежде раскрыть дело о таинственной пропаже малышки во время ее отдыха с родителями.

