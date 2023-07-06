



Не идти "Дождю" в Латвии: суд не вернул каналу лицензию

Латвийский суд подтвердил решение Совета по электронным СМИ об аннулировании лицензии Телеканала "Дождь". Суд указал, что свободу слова можно ограничивать в определенных случаях. Например, если нарушается запрет на выражение призыва, угрожающего национальной безопасности или общественному порядку.



Во вторник, 4 июля, Административный районный суд отклонил заявление SIA TV Rain ("Дождь"), оставив в силе решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) от 6 декабря 2022 года об аннулировании разрешения на вещание. Об этом сообщает Delfi.



Суд указал, что свободу слова можно ограничивать в определенных случаях, например, если нарушается запрет на выражение призыва, угрожающего национальной безопасности или общественному порядку или безопасности. Согласно Закону об электронных СМИ, программа не может содержать призыв, который угрожает национальной безопасности или серьезно угрожает общественному порядку или безопасности.



Суд проинформировал, что NEPLP начал против заявителя несколько административных процессов. Центральное нарушение по этому делу связано с передачей 1 декабря 2020 года, когда журналист "Дождя" распространил информацию об условиях, в которых живут мобилизованные в России солдаты, и упомянул, что на фронте многим из них можно помочь с оборудованием и элементарными удобствами.



Суд указывает, что “Россия признана государством-агрессором как международными, так и латвийскими решениями. Призыв поддержать вооруженные силы страны-агрессора угрожает безопасности Латвии, поскольку Латвия является соседней страной с Россией, которая начала вооруженный конфликт, вторгшись в другую независимую страну – Украину”.



"Дождь" получил широкое признание как независимое российское СМИ, однако это только один аспект.



Суд отмечает, что в конкретном деле “речь идет о передаче, в которой был высказан призыв поддержать, в том числе и материально, Вооруженные силы России, за что в Латвии грозит уголовная ответственность. Такие высказывания имеют значение в геополитическом и историческом контексте Латвии”.



“Предоставленную информацию нужно оценить с точки зрения латвийской аудитории – совместима ли информация, предоставленная заявителем, с идеей демократического государства, свободой выражения мнения и общественными интересами. В этом случае ответ будет отрицательным”, – поясняет суд.



Оценивая, является ли нарушение серьезным и должно ли оно привести к аннулированию лицензии, суд принял во внимание тот факт, что заявитель был объектом разбирательств по другим административным делам. В частности, по делу о непредоставлении дорожки на латышском языке, которое до сих пор находится на рассмотрении в суде. Другое дело касалось “упоминания заявителем в передачах российской армии как "нашей армии", что могло создать впечатление, что российские вооруженные силы объединены с латвийскими вооруженными силами, а также обозначения Крымского полуострова как части Российской Федерации, что является ложной информацией. Таким образом, была предоставлена необъективная и неточная информация”.



“Эти нарушения имели значение для оценки соразмерности и были совокупными, поэтому аннулирование разрешения было наиболее подходящим решением”, – отмечает суд.



Решение административного районного суда может быть обжаловано в административном окружном суде в течение одного месяца со дня его вынесения.

