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Не допросился аудиенции у Папы: американец разбил в Ватикане древние скульптуры
06.10.2022 21:27 Алина Груднева

Не допросился аудиенции у Папы: американец разбил в Ватикане древние скульптуры

Полиция Ватикана арестовала американского туриста, разбившего две древнеримские скульптуры.

 
Инцидент случился в музее Кьярамонте.
 
Мужчине отказали во встрече с Папой Римским Франциском. Разозлившись, турист повалил римский бюст.
 
Когда началась погоня, он разбил еще один древний бюст.
 
Служба безопасности передала 65-летнего мужчину полиции Рима. Ее представитель отметил, что турист выглядел "психологически расстроенным".
 
Мужчине было предъявлено обвинение в повреждении имущества при отягчающих обстоятельствах. Позже он был освобожден.
 
Чиновники Ватикана пытаются восстановить два бюста.

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