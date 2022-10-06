Не допросился аудиенции у Папы: американец разбил в Ватикане древние скульптуры
Полиция Ватикана арестовала американского туриста, разбившего две древнеримские скульптуры.
Инцидент случился в музее Кьярамонте.
Мужчине отказали во встрече с Папой Римским Франциском. Разозлившись, турист повалил римский бюст.
Когда началась погоня, он разбил еще один древний бюст.
Служба безопасности передала 65-летнего мужчину полиции Рима. Ее представитель отметил, что турист выглядел "психологически расстроенным".
Мужчине было предъявлено обвинение в повреждении имущества при отягчающих обстоятельствах. Позже он был освобожден.
Чиновники Ватикана пытаются восстановить два бюста.
Man topples two ancient Roman busts in the Vatican Museums 🤬https://t.co/4DJfjhA0dU pic.twitter.com/Ge0roZQWkp— Gareth Harney (@OptimoPrincipi) October 5, 2022