Не допросился аудиенции у Папы: американец разбил в Ватикане древние скульптуры

Полиция Ватикана арестовала американского туриста, разбившего две древнеримские скульптуры.

Инцидент случился в музее Кьярамонте.

Мужчине отказали во встрече с Папой Римским Франциском. Разозлившись, турист повалил римский бюст.

Когда началась погоня, он разбил еще один древний бюст.

Служба безопасности передала 65-летнего мужчину полиции Рима. Ее представитель отметил, что турист выглядел "психологически расстроенным".

Мужчине было предъявлено обвинение в повреждении имущества при отягчающих обстоятельствах. Позже он был освобожден.

Чиновники Ватикана пытаются восстановить два бюста.

