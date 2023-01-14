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Не атака: первые выводы Литвы о мощном взрыве на газопроводе
14.01.2023 08:00 Алина Груднева

Не атака: первые выводы Литвы о мощном взрыве на газопроводе

В Литве не увидели признаков нападения на газопровод, используемый для транспортировки газа в Латвию, на котором 13 января прогремел взрыв в Пасвальском районе.

Об этом на пресс-конференции сказал генеральный директор литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid Нямунас Бикнюс.

"По предварительной оценке, мы не видим какого-либо злого умысла, но расследование будет учитывать все возможные варианты", — сказал он.
 

Поздно вечером, в пятницу, спецслужбам удалось взять под контроль пожар на объекте, вспыхнувший после взрыва. Подача газа была временно прекращена из-за повреждений, однако спустя несколько часов ее восстановили.
 

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