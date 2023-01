Не атака: первые выводы Литвы о мощном взрыве на газопроводе

В Литве не увидели признаков нападения на газопровод, используемый для транспортировки газа в Латвию, на котором 13 января прогремел взрыв в Пасвальском районе.



Об этом на пресс-конференции сказал генеральный директор литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid Нямунас Бикнюс.



"По предварительной оценке, мы не видим какого-либо злого умысла, но расследование будет учитывать все возможные варианты", — сказал он.



Flames rose some 50 meters in the air after a gas pipeline connecting Lithuania and Latvia was hit by an explosion Friday, video showed. (Reuters) pic.twitter.com/fEi8A8F4xE

Amber Grid gas pipeline exploded in #Lithuania,through which gas is transported to #Latvia

According to Reuters,the flames reached a height of 50 meters,residents were evacuated from a nearby village.The section of the Šiauliai-Pasvalis highway is closed. pic.twitter.com/etn5skdgHF