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Озвучено название спасательной операции Израиля в Турции
06.02.2023 18:00 Алина Груднева

Озвучено название спасательной операции Израиля в Турции

Небольшая поисково-спасательная группа Службы тыла входит в первую из двух израильских групп, которые отправляются в течение 24 часов в пострадавшую от землетрясения Турцию.

Согласно официальным данным, она уже в пути.

Во второй группе будут задействованы спасательные и медицинские бригады ЦАХАЛа в полном составе. Спасательная операция получила кодовое название "Оливковые ветви".

Армия обороны Израиля до сих пор не решила, в какой аэропорт прилетит. Адана и Малатья. По данным МИД, также будет отправлен третий рейс с гумгрузами и медикаментами.

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