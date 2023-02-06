



Озвучено название спасательной операции Израиля в Турции

Небольшая поисково-спасательная группа Службы тыла входит в первую из двух израильских групп, которые отправляются в течение 24 часов в пострадавшую от землетрясения Турцию.



Согласно официальным данным, она уже в пути.



Во второй группе будут задействованы спасательные и медицинские бригады ЦАХАЛа в полном составе. Спасательная операция получила кодовое название "Оливковые ветви".



Армия обороны Израиля до сих пор не решила, в какой аэропорт прилетит. Адана и Малатья. По данным МИД, также будет отправлен третий рейс с гумгрузами и медикаментами.