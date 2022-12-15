



Названа причина взрыва нефтезавода в Ангарске

Загазованность систем могла стать причиной крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске Иркутской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.



"Предварительно установлено, что возможной причиной случившегося на установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области могла стать загазованность систем технологической установки. По факту произошедшего на предприятии создана специальная комиссия, надзорными органами проводится проверка", - говорится в сообщении.



Специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области выехали на место происшествия для исследования атмосферного воздуха на предмет содержания загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки. Отобранные пробы направлены в лабораторию. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.