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Названа причина крушения Су-34 в Ейске
24.10.2022 12:41 Александр Юзовский

Названа причина крушения Су-34 в Ейске

Истребитель Су-34 в российском Ейске потерпел крушение из-за попадания двух птиц в двигатели, о чем сообщают росСМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел 17 октября.

В Минобороны РФ подтвердили, что самолет потерпел крушение во время набора высоты для учебно-тренировочного полета.

"Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошла вспышка топлива самолета", - пояснили в ведомстве.

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