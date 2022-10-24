



Названа причина крушения Су-34 в Ейске

Истребитель Су-34 в российском Ейске потерпел крушение из-за попадания двух птиц в двигатели, о чем сообщают росСМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.



Инцидент произошел 17 октября.



В Минобороны РФ подтвердили, что самолет потерпел крушение во время набора высоты для учебно-тренировочного полета.



"Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошла вспышка топлива самолета", - пояснили в ведомстве.