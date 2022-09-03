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Названа цель ударов Израиля по Сирии
03.09.2022 23:01 Алина Груднева

Названа цель ударов Израиля по Сирии

Удары в Сирии, приписываемые Израилю, нацелены на ограничение поставок оружия из Ирана.

 
По данным Reuters, об этом сообщают источники в дипломатических кругах и разведке.
 
Уточняется, что Израиль усилил удары по аэропортам, чтобы помешать все более широкому использованию Тегераном воздушных линий снабжения для доставки оружия союзникам в Сирии и Ливане, включая "Хизбаллу". 
 
По словам источников, Тегеран сейчас воспринимает воздушный транспорт как более надежное средство доставки военной техники своим и союзным силам в Сирии.
 
Отмечается, что Израиль уже давно рассматривает усиление позиций Ирана в Сирии как угрозу национальной безопасности и расширяет масштабы своих ударов.
 
Так, в ходе последних ударов был поврежден аэропорт в Алеппо незадолго до прибытия самолета из Ирана. Информацию об этом подтвердил командир поддерживаемого Ираном регионального альянса.
 
Также был нанесен удар по аэропорту Дамаска, из-за чего повреждено оборудование. 
 
По словам источника в западной разведке, цель удара также заключалась в том, чтобы предотвратить прибытие грузового самолета.

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