



Названа цель ударов Израиля по Сирии

Удары в Сирии, приписываемые Израилю, нацелены на ограничение поставок оружия из Ирана.

По данным Reuters, об этом сообщают источники в дипломатических кругах и разведке.

Уточняется, что Израиль усилил удары по аэропортам, чтобы помешать все более широкому использованию Тегераном воздушных линий снабжения для доставки оружия союзникам в Сирии и Ливане, включая "Хизбаллу".

По словам источников, Тегеран сейчас воспринимает воздушный транспорт как более надежное средство доставки военной техники своим и союзным силам в Сирии.

Отмечается, что Израиль уже давно рассматривает усиление позиций Ирана в Сирии как угрозу национальной безопасности и расширяет масштабы своих ударов.

Так, в ходе последних ударов был поврежден аэропорт в Алеппо незадолго до прибытия самолета из Ирана. Информацию об этом подтвердил командир поддерживаемого Ираном регионального альянса.

Также был нанесен удар по аэропорту Дамаска, из-за чего повреждено оборудование.

По словам источника в западной разведке, цель удара также заключалась в том, чтобы предотвратить прибытие грузового самолета.