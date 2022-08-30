



Наводнения в Пакистане: треть страны оказалась под водой

Десятки миллионов людей по всей территории Пакистана борются с сильнейшим муссонным наводнением за последнее десятилетие.



Министр по вопросам изменения климата Пакистана Шерри Рехман заявила, что треть страны находится под водой, и это создает "кризис невообразимых масштабов", сообщает ВВС.



По информации властей, с начала сезонных дождей погибли 1136 человек, но окончательные данные о потерях могут быть гораздо выше, так как множество деревень оказались отрезаны от остальной страны из-за разрушения мостов и дорог.



"Это все один большой океан, здесь нет суши, чтобы откачивать воду. Буквально треть Пакистана сейчас находится под водой, что превышает все границы, все нормы, которые мы видели в прошлом", - отметила Рехман.