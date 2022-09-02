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Наводнения в Пакистане: число погибших превысило 1200 человек
02.09.2022 17:06 Ольга Белозерова

Наводнения в Пакистане: число погибших превысило 1200 человек

Пакистан продолжает попытки оправиться от разрушительных наводнений, которые обрушились на страну после сильных дождей.

Как сообщает Global News, количество погибших в результате наводнений превышает 1200 человек.

По первоначальным оценкам правительства, ущерб от разрушения составил 10 миллиардов долларов. Власти страны винят изменение климата в недавних сильных муссонных дождях, вызвавших наводнения.

Тем временем в Пакистан получил помощь от Китая, Саудовской Аравии, Катара, Турции, Узбекистана, ОАЭ и некоторых других стран. Эти страны отправили в Пакистан самолеты с продуктами питания, лекарствами и другими необходимыми вещами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен посетить Пакистан 9 сентября, чтобы совершить поездку по пострадавшим районам и встретиться с официальными лицами.

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