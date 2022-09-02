



Наводнения в Пакистане: число погибших превысило 1200 человек

Пакистан продолжает попытки оправиться от разрушительных наводнений, которые обрушились на страну после сильных дождей.



Как сообщает Global News, количество погибших в результате наводнений превышает 1200 человек.



По первоначальным оценкам правительства, ущерб от разрушения составил 10 миллиардов долларов. Власти страны винят изменение климата в недавних сильных муссонных дождях, вызвавших наводнения.



Тем временем в Пакистан получил помощь от Китая, Саудовской Аравии, Катара, Турции, Узбекистана, ОАЭ и некоторых других стран. Эти страны отправили в Пакистан самолеты с продуктами питания, лекарствами и другими необходимыми вещами.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен посетить Пакистан 9 сентября, чтобы совершить поездку по пострадавшим районам и встретиться с официальными лицами.