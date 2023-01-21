



Наводнения на Балканах: в Сербии из реки выловили труп мужчины

Тело мужчины вытащили из реки на юго-западе Сербии, и спасатели ищут еще одного мужчину после наводнений, которые произошли на Балканах.



Наводнения на этой неделе в Сербии, Боснии, Черногории, Албании и Косово были вызваны сильными дождями и необычно теплой погодой, сообщает Associated Press. Непогода привела к закрытию школ, затруднению в движении транспорта и затоплениям.



Проливные дожди также вызвали оползни, которые перекрыли дороги и железнодорожную ветку, соединяющую Сербию с соседней Черногорией.