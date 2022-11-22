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Наводнения на Балканах: погибли несколько человек
22.11.2022 05:57 Ольга Белозерова

Наводнения на Балканах: погибли несколько человек

Проливные дожди на Балканах за последние два дня привели к наводнениям, в результате которых погибли по меньшей мере шесть человек.

Как сообщает Associated Press, один из наиболее пострадавших районов находился на северо-западе Албании. 

Полицейские водолазы обнаружили тела двух пропавших без вести мужчин, отца и сына, чью машину смыло в воскресенье в деревне Боге, в 70 километрах от столицы Тираны.

Кроме этого, женщина и двое ее детей утонули в Черногории, когда их автомобиль упал в реку. На юге Сербии двухлетний мальчик утонул, упав в реку.

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