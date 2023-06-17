Новости » Происшествия
Наводнение затопило дома второго по размеру города Греции
17.06.2023 23:36 Ирина Демьянова

Наводнение затопило дома второго по размеру города Греции

Во втором по размеру греческом городе Салоники на севере страны, в субботу, 17 июня, сильное наводнение затопило дома.

Об этом сообщает  Ekathimerini.

Как отмечается, с утра в субботу спасательные службы в Салониках получили 300 звонков о помощи после наводнения в городе.

Река в Поличном районе вышла из берегов, затопив многие дома. Некоторые дорожные тоннели тоже были затоплены, и один автомобиль пришлось отбуксировать в безопасное место.

Национальная метеорологическая служба Греции предупредила, что дожди и грозы с возможным градом ожидаются в большинстве регионов, включая острова, в субботу, особенно в полдень и вечером.




 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы