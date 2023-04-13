



Наводнение в Негеве: двое погибших

В Негеве в результате наводнения погибли два человека.



Об этом сообщает радиостанция 103FM.



Погибшими в этот понедельник оказались 18-летний Сахар и его 25-летняя сестра Майан Ассур из Тверии. Их тела нашли на следующий день после 20 часовых поисков, к которым были подключены солдаты ЦАХАЛа.



Они путешествовали вместе с другом, когда их машину начало затапливать на шоссе 40. Все трое выбрались на крышу, но их смыл мощный поток воды.



Друга погибших спасли в четырех километрах от машины. Он зацепился за скалы. Сейчас молодой человек находится в больнице Сорока.