Наводнение в Ливии: число жертв перевалило за 11 тысяч

В Ливии количество погибших из-за катастрофических наводнений превысило 11 тысяч человек.



Об этом сообщает местное подразделение "Красного Полумесяца".



Около 20 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.



"Я не могу подтвердить окончательные цифры, но масштаб, правда, огромен. Боюсь, что мы услышим действительно огромные цифры", — сказал постпред Ливии в ООН Тахер Эль-Сонни.



По данным местных властей, среди жертв катастрофических наводнений есть не только ливийцы. Известно о десятках тел мигрантов из Египта и Судана.



More than 11,000 people have died in Libya's Derna city, according to the Libyan Red Crescent, after torrential rain from Storm Daniel caused a catastrophic flood.



We look at how and why the disaster unfolded ⤵️ pic.twitter.com/p9h4xSyGLi