



Наводнение в Конго: число жертв возросло до 176

К пятницу, 5 мая, на востоке Конго в результате наводнения обнаружили тела по меньшей мере 176 жертв.



По данным Reuters, об этом сообщает губернатор провинции Тео Нгвабидже Каси.



По его словам, такое количество погибших было выявлено в двух деревнях на востоке страны. Число жертв может увеличиться, поскольку поисково-спасательная операция продолжается.



Напомним, проливной дождь, вызвавший разлив реки в провинции Южное Киву в Конго, привел к значительному ущербу и гибели людей в деревнях Бушушу и Ньямукуби. Ранее сообщалось о 72 телах в затопленной деревне на востоке страны.

