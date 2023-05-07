



Наводнение в Конго: число жертв превысило 200 человек, сотни пропали без вести

По данным местных властей провинции Южное Киву, число погибших в результате внезапных наводнений и оползней в Демократической Республике Конго превысило 200 человек, еще больше людей все еще числятся пропавшими без вести.



Томас Бакенге, администратор Калехе, наиболее пострадавшей территории, сообщил репортерам на месте происшествия, что на данный момент было обнаружено 203 тела, но усилия по поиску других продолжаются.



В деревне Ньямукуби, где были смыты сотни домов, спасатели и выжившие в субботу копались в руинах в поисках новых тел в грязи. Жители деревни плакали, собираясь вокруг некоторых тел, найденных на данный момент, которые лежали на траве, покрытой грязными тряпками, возле поста спасателей.



Скорбящая выжившая Ануарите Зикуджува сказала, что потеряла всю свою семью, включая родственников мужа, а также многих соседей.



"Вся деревня превратилась в пустырь. Остались только камни, и мы даже не можем сказать, где когда-то была наша земля", — сказала она.



Реки вышли из берегов в деревнях на территории Калехе, недалеко от берегов озера Киву, в четверг. Один выживший рассказал журналистам, что внезапные наводнения пришли так быстро, что застали всех врасплох.



Губернатор Южного Киву Тео Нгвабидже посетил этот район, чтобы своими глазами увидеть разрушения. Он написал в своем аккаунте в Твиттере, что правительство провинции отправило медикаменты и продукты питания.



Несколько основных дорог в пострадавшем районе стали непроходимыми из-за дождей, что затруднило оказание помощи.



Проливные дожди в последние дни принесли страдания тысячам людей в Восточной Африке, а также в некоторых частях Уганды и Кении.

В результате наводнений и оползней в Руанде, которая граничит с Конго, в начале этой недели погибли 129 человек.