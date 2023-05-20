Наводнение в Италии: Unipol и компания Маска пытаются помочь стране
Компания Илона Маска SpaceX объединилась с Unipol Gruppo, чтобы помочь людям, пострадавшим в результате масштабных наводнений в Италии.
Они пытаются помочь с подключением к интернетом для облегчения спасательных операций.
Компании заключили соглашение, согласно которому Unipol приобрела у SpaceX спутниковые интернет-терминалы Starlink.
Они будут предоставлены службам экстренного реагирования, больницам Италии и населению.
"SpaceX, Starlink и Tesla рады любым способом помочь Италии и людям, пострадавшим от наводнения", — сообщает Маск.
По последним данным, число людей, погибших из-за наводнения в северном регионе Италии Эмилия-Романья, возросло до 14 человек.