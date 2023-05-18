



Наводнение в Италии: девять жертв, тысячи остались без жилья

Север Италии ушел под воду в результате масштабных наводнений в регионе Эмилия-Романья.



По данным ВВС, минимум девять человек погибли из-за непогоды.



Без жилья остались или были эвакуированы более 13 тысяч человек. Наводнения были вызваны проливными дождями, которые не являются типичными для сезона в стране.



Практически все реки в этом регионе вышли из берегов, а также в пострадавшем районе произошло не менее 280 оползней.



Один мост был разрушен возле города Болонья, на некоторых дорогах образовались огромные трещины. Власти остановили работу многих железнодорожных линий по всему региону. Метеорологи подсчитали, что за полтора дня осадков выпало как за шесть месяцев.



