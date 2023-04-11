



Наводнение на юге: найдены тела брата и сестры, унесенных наводнением

После с наводнения на юге во время поисково-спасательной операции в Нахаль-Паран были обнаружены тела двух пропавших без вести. 20-летняя Шай Дахан, партнерша одного из погибших, была спасена сегодня утром, 11 апреля, и доставлена в больницу "Сорока" с легким переохлаждением.



Крупные силы полиции из регионов Негев и Эйлат в сотрудничестве с ЦАХАЛом и другими аварийно-спасательными службами ищут пропавших без вести со вчерашнего вечера.



Эти трое, жители Тверии, сообщили вчера, что их автомобиль попал в наводнение на шоссе №40, и с тех пор связь с ними была потеряна. Дахан сказала, что они были в машине, когда началось наводнение, и когда она начала наполняться водой, они вышли и были сметены потоком.



Многие дороги на юге страны были перекрыты из-за вчерашней непогоды, которая привела к разливу ручьев в Араве и Негеве. Все дороги в город Эйлат были закрыты на ночь, и мэр Эли Ланкри приказал открыть спортивный зал, чтобы временно разместить людей, застрявших в городе и не имеющих места для ночлега.



Вертолеты ВВС, спасательное подразделение 669 и силы Южного командования оказали помощь в спасении, а ЦАХАЛ объявил, что из-за погодных условий шоссе №10 на границе с Египтом сегодня, 11 апреля, будет закрыто.

