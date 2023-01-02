



Наводнение на Филиппинах: число погибших превысило 50 человек

Число погибших в результате масштабных наводнений на Филиппинах возросло до 51 человека. Еще 19 человек считаются пропавшими без вести.



Об этом заявили в национальной агентстве Филиппин по ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщает агентство Associated Press.



Отмечается, что основной удар стихии пришелся на южный регион Северный Минданао, где погибло 25 человек. Большинство смертей произошло в результате утопления и оползней. Среди пропавших без вести были рыбаки, чьи лодки перевернулись.



В результате наводнения было повреждено более 4500 домов, а также дороги и мосты. В некоторых районах до сих пор нарушено электроснабжение и водоснабжение.