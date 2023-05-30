



Навальный: заключенным включают антисемитские песни

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал о "воспитательных работах" в исправительной колонии 6 во Владимирской области, где отбывает наказание.



Об этом он написал в Telegram.



По словам Навального, заключенным включают антисемитские и "патриотические" песни и треки с критикой военного руководства РФ. Также им показывают видео "по профилактике экстремизма".



"Пять раз в день мне рассказывают о том, что отмечание Пурима, еврейского праздника, — признак надвигающейся войны. Пять раз в день мне решительно заявляют, что мы не позволим "нашим сестрам крещеным у них Саломеями быть". Несколько раз в день играет (не шучу) "С чего начинается Родина" в исполнении Жириновского. Моя любимая песня, тоже играющая на репите, — о Шойгу и "СВО", - сообщил он.



Навальный предупредил надзирателей, что их, такими темпами, "самих за экстремизм посадят".

