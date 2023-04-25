



Навальный: Еду, купленную мной в колонии, мне показывают, а потом выбрасывают

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима во Владимирской области, утверждает, что тюремная администрация хочет оказать давление на него, выбрасывая приобретенные им продукты. Рассказ Навального опубликован в его телеграм-канале, сообщает Русская служба BBC News.



"Зек – в 90% случаев молодой мужчина – всегда голоден. Пайки не хватает, да часто она и несъедобная. Поэтому почти никто на пайке не сидит. Есть ларек, передачи, платная еда – все как-то выкручиваются, и доступ к дополнительной еде – великий рычаг администрации", – пишет политик.



Если заключенный находится в помещении камерного типа, как Навальный, то в месяц он может купить еды на 5 тысяч рублей.



"Можно покупать в столовке по два вареных яйца и несколько вареных картофелин. По выходным – вареный рис. На гречку уже не хватает. Но даже и это просто грандиозное улучшение качества питания. Дайте мне вареное яйцо, которое я покрошу в баланду, и я почувствую себя в мишленовском ресторане", – рассказывает Навальный.



Он утверждает, что продукты в колонии заставляют закупать на месяц вперед.



"По новым правилам те, кто в ШИЗО, все равно должны получать еду, но им ее не дают, а просто показывают, а потом выкидывают из-за истечения сроков годности", – заявил политик.



Поведение сотрудников колонии он описал так: "Смотрите, картофель еще у вас и рис. Утилизируем. Завтра испортится. Оу! Это у вас булка? На праздник купили? Шикарно живете. Распишитесь тут за получение булочки, а тут за ее уничтожение. Скоропортящийся продукт!"



По словам Навального, многие заключенные осуждают "чрезмерный интерес к еде" – это якобы называется "кишкоблудство".