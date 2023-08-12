



На чемпионате мира пропали без вести десять гандболистов из Бурунди

Десять гандболистов из Бурунди пропали на юниорском международном турнире в Хорватии. Молодые ребята покинули университетский городок в Риеке и ушли в неизвестном направлении, сообщает News in France.



"Это десять молодых людей 2006 года рождения, которые в среду, 9 августа, около 15:30 по местному времени покинули университетский городок в Риеке и ушли в неизвестном направлении. Полиция начала операцию с целью поиска пропавших без вести и установления фактов и обстоятельств их исчезновения", - говорится в заявлении хорватской полиции.



Сборная Бурунди U-19 сыграла матчи группового этапа и 10 августа должна была встретится с командой Бахрейна в матче за 29−32-е места.