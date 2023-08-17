



"Настоящий ад": море стало черным из-за пожара на Тенерифе

На Тенерифе из-за масштабных лесных пожаров море окрасилось в черный цвет.



Пепел оседает на побережье и покрывает воду на курорте Лас-Калетильяс.



"Можете оценить тот ад, в котором мы сейчас живем. Вода в Лас-Калетильяс буквально черная от пепла", - рассказывает местный житель.



Из-за бушующего пожара пострадали шесть муниципалитетов на острове. По словам регионального президента Канарских островов Фернандо Клавихо, остров буквально превратился в "печь".



"Возможно, это самый жуткий пожар на Канарских островах, крайней мере, за последние 40 лет", - отметил он.