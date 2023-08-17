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"Настоящий ад": море стало черным из-за пожара на Тенерифе
17.08.2023 18:55 Алина Груднева

"Настоящий ад": море стало черным из-за пожара на Тенерифе

На Тенерифе из-за масштабных лесных пожаров море окрасилось в черный цвет.

Пепел оседает на побережье и покрывает воду на курорте Лас-Калетильяс.

"Можете оценить тот ад, в котором мы сейчас живем. Вода в Лас-Калетильяс буквально черная от пепла", - рассказывает местный житель.

Из-за бушующего пожара пострадали шесть муниципалитетов на острове. По словам регионального президента Канарских островов Фернандо Клавихо, остров буквально превратился в "печь".

"Возможно, это самый жуткий пожар на Канарских островах, крайней мере, за последние 40 лет", - отметил он.

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