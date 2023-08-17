"Настоящий ад": море стало черным из-за пожара на Тенерифе
На Тенерифе из-за масштабных лесных пожаров море окрасилось в черный цвет.
Пепел оседает на побережье и покрывает воду на курорте Лас-Калетильяс.
"Можете оценить тот ад, в котором мы сейчас живем. Вода в Лас-Калетильяс буквально черная от пепла", - рассказывает местный житель.
Из-за бушующего пожара пострадали шесть муниципалитетов на острове. По словам регионального президента Канарских островов Фернандо Клавихо, остров буквально превратился в "печь".
"Возможно, это самый жуткий пожар на Канарских островах, крайней мере, за последние 40 лет", - отметил он.
Aquí se puede apreciar el infierno que estamos viviendo. El agua está literalmente negra de la ceniza en Caletillas (Candelaria)💔#IFArafoCandelaria #IFArafo#IFCandelaria pic.twitter.com/ltm5fD7ydF— Palicosa🤪 (@Leiladosmil) August 16, 2023