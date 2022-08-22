



Насралла: угрозы Израиля не стоят и гроша

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла ответил на угрозы министра обороны Бени Ганца, который сказал в понедельник, что любая атака на израильские газовые месторождения развяжет войну.

С ответом он выступил на церемонии по случаю 40-летия со дня основания террористической организации и 16-летней годовщины Второй ливанской войны.

"Израильские угрозы не стоят и гроша. Наше решение и направление ясны, и мы ждем ближайших дней", - сказал он.

Насралла сослался на слова Ганца, который сказал, что эскалация на севере может привести к нескольким дням боев.

"Мы все ждем, а те, кто ждал более десяти лет, подождут несколько дней", — сказал Насралла.