



Насралла о хаосе в Иране: смерть девушки используется для разжигания протестов

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла прокомментировал смерть иранской девушки Махсы Амини, назвав инцидент "неясным".



По мнению Насраллы, смерть девушки используется для разжигания протестов в Иране, сообщает "Аруц Шева".



"Иранское государство является мишенью, поэтому любой инцидент используется… для подстрекательства против этого государства. Этот неясный инцидент был использован, и люди вышли на улицы", - сказал лидер "Хизбаллы".



Насралла отметил, что протесты не отражают истинной воли иранского народа, который, по его словам, верен своему руководству.