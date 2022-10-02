Новости » Происшествия
Насралла о хаосе в Иране: смерть девушки используется для разжигания протестов
02.10.2022 07:21 Ольга Белозерова

Насралла о хаосе в Иране: смерть девушки используется для разжигания протестов

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла прокомментировал смерть иранской девушки Махсы Амини, назвав инцидент "неясным". 

По мнению Насраллы, смерть девушки используется для разжигания протестов в Иране, сообщает "Аруц Шева".

"Иранское государство является мишенью, поэтому любой инцидент используется… для подстрекательства против этого государства. Этот неясный инцидент был использован, и люди вышли на улицы", - сказал лидер "Хизбаллы".

Насралла отметил, что протесты не отражают истинной воли иранского народа, который, по его словам, верен своему руководству.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы