



Насралла: Если на Ливан нападут — будем бомбить Хайфу

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла разразился угрозами в адрес Израиля после массированного ракетного обстрела севера страны.



"Если на Ливан нападут, мы начнем бомбить Хайфу", - сказал он.



Между тем, арабские СМИ сообщили, что Армия обороны Израиля начала ответный артиллерийский обстрел территории Ливана. Также ливанские СМИ сообщили, что были замечены израильские самолеты-разведчики.



Между тем, миротворцев UNIFIL, по сообщениям, призвали спрятаться в убежищах.