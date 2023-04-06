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Насралла: Если на Ливан нападут — будем бомбить Хайфу
06.04.2023 16:02 Алина Груднева

Насралла: Если на Ливан нападут — будем бомбить Хайфу

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла разразился угрозами в адрес Израиля после массированного ракетного обстрела севера страны.

"Если на Ливан нападут, мы начнем бомбить Хайфу", - сказал он.

Между тем, арабские СМИ сообщили, что Армия обороны Израиля начала ответный артиллерийский обстрел территории Ливана. Также ливанские СМИ сообщили, что были замечены израильские самолеты-разведчики.

Между тем, миротворцев UNIFIL, по сообщениям, призвали спрятаться в убежищах.

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