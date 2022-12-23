



Наследники коллекционера подали в суд на “Метрополитен” из-за картины Ван Гога

Наследники коллекционера живописи Хедвиг Штерн подали в суд на нью-йоркский музей “Метрополитен” и греческий фонд Гуландри с требованием вернуть принадлежавшую Штерн картину Винсента Ван Гога “Женщины, собирающие оливки” и выплатить компенсацию.



Хедвиг Штерн была немецкой еврейкой, которая в 1936 году эмигрировала в Калифорнию. Ее коллекция, оставленная в Германии, в 1938 году была конфискована нацистским режимом. Всю жизнь Штерн боролась за возвращение украденных у нее полотен.



В иске, поданном в суд северного округа Калифорнии от имени девяти наследников Штерн, отмечается, что история картины известна всем, и что музею “Метрополитен”, который приобрел ее в 1956 году, пришлось, не привлекая внимания, продать ее в 1972 году, чтобы избежать обвинений в приобретении произведения, украденного нацистами.



Сейчас картина выставлена в Афинах, в музее, финансируемом фондом Гуландри. На сайте музея есть страница, посвященная “Женщинам, собирающим оливки”, однако в истории полотна есть пробел, совпадающий с нацистским периодом.

