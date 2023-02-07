



Насильник из Гедеры также обвиняется в двойном непреднамеренном убийстве

В настоящее время против подозреваемого в изнасиловании в Гедере ведется другое судебное разбирательство. Это произошло после того, как он был обвинен в непреднамеренном убийстве двух молодых людей, ехавших с ним в машине более двух лет назад.



Баракат Абу Эсса, обвиняемый в превышении скорости на шоссе № 6 и тяжелой аварии во время поездки в 2021 году. В обвинительном заключении, поданном прокуратурой в прошлом году против Бархата Абу Эсса, указано, что он обвиняется в неосторожном убийстве и вождении без действующего страхового полиса. Это произошло после того, как по его вине погибли 2 молодых бедуина, ехавшие с ним в машине.



Согласно обвинительному заключению, 13 сентября 2020 года Абу Эсса ехал на автомобиле Toyota по шоссе № 6 с севера на юг. При этом у него не было действующей автомобильной страховки. Вместе с ним в машине сидели еще трое юношей 16-17 лет, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. На определенном этапе поездки, на участке дороги, где ограничение скорости составляло 110 км/ч, он нажал на педаль газа и поехал с превышением скорости - 166 км/ч.



В этот момент в правом заднем колесе автомобиля спустило колесо, и в результате сочетания чрезмерной скорости, с которой он ехал, и прокола колеса, он потерял контроль над автомобилем, резко повернул влево, спустился на грунтовую площадку слева от дороги и перевернулся там несколько раз.



Во время аварии два молодых пассажира были выброшены из машины и погибли мгновенно. Сам Абу Эсса и еще один пассажир получили лишь незначительные травмы, были доставлены в больницу и позже отпущены. "Обвиняемый причинил смерть Р. и Б. своими действиями с запрещенными бездействиями, и это при неосторожности, когда он принимает на себя неоправданный риск возможности наступления результата", - говорится в обвинительном заключении.