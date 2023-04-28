



Насилие в Израиле: в Ашкелоне тяжело ранен мужчина

Вечером, 28 апреля, в Ашкелоне произошел инцидент с применением насилия, в результате которого был тяжело ранен 48-летний мужчина.



Уточняется, что он получил проникающие ранения.



Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего доставили его в больницу Барзилай.



"Раненый мужчина в сознании с кровоточащей раной стоял возле здания. Мы быстро оказали ему первую помощь, включая остановку кровотечения и наложение повязок, и срочно эвакуировали его в больницу. Он находится в тяжелом, но стабильном состоянии", - сообщили в MDA.



По предварительным данным, поножовщина произошла из-за спора по поводу парковки. Полиция арестована 40-летнего подозреваемого.

