



Насилие в Израиле набирает обороты: два убийства за считанные часы

В ночь на 4 октября в Кирьят-Яме неизвестные зарезали 50-летнего мужчину.



Прибывшие на место нападения медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего экстренно доставили его в критическом состоянии в больницу "Рамбам" в Хайфе.



В медицинском учреждении врачи были вынуждены констатировать его смерть. Полиция арестовала троих подозреваемых. Расследование продолжается.



Убийство в Кирьят-Яме было совершено за считанные часы после убийства в другом городе. В Ор-Йехуде в результате взрыва мотоцикла погиб 30-летний мужчина. По предварительной версии следствия, речь идет о криминальных разборках между преступными группировками, которые набирают обороты в последнее время.