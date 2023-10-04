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насилие в израиле
04.10.2023 07:55 Алина Груднева

Насилие в Израиле набирает обороты: два убийства за считанные часы

В ночь на 4 октября в Кирьят-Яме неизвестные зарезали 50-летнего мужчину.

Прибывшие на место нападения медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего экстренно доставили его в критическом состоянии в больницу "Рамбам" в Хайфе.

В медицинском учреждении врачи были вынуждены констатировать его смерть. Полиция арестовала троих подозреваемых. Расследование продолжается.

Убийство в Кирьят-Яме было совершено за считанные часы после убийства в другом городе. В Ор-Йехуде в результате взрыва мотоцикла погиб 30-летний мужчина. По предварительной версии следствия, речь идет о криминальных разборках между преступными группировками, которые набирают обороты в последнее время.

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