



Насилие в арабском секторе: в Сахнин ранены четыре человека

Вечер, 27 июля, в Сахнин огнестрельные ранения получили четыре человека.



В тяжелом состоянии находится 19-летний парень.



В свою очередь, 20-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, еще двое в возрасте 50 лет - легкие травмы.



Прибывшие на место нападения медики оказали пострадавшим первую помощь, после чего доставили их в Медицинский центр Галилеи в Нагарии.



На место стрельбы прибыли сотрудники полиции. Начато расследовании очередного инцидента с применением насилия в арабском секторе.