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Насилие в арабском секторе: в Сахнин ранены четыре человека
27.07.2023 18:54 Алина Груднева

Насилие в арабском секторе: в Сахнин ранены четыре человека

Вечер, 27 июля, в Сахнин огнестрельные ранения получили четыре человека.

В тяжелом состоянии находится 19-летний парень.

В свою очередь, 20-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, еще двое в возрасте 50 лет - легкие травмы.

Прибывшие на место нападения медики оказали пострадавшим первую помощь, после чего доставили их в Медицинский центр Галилеи в Нагарии.

На место стрельбы прибыли сотрудники полиции. Начато расследовании очередного инцидента с применением насилия в арабском секторе.

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