Насилие в арабском секторе: в Сахнин ранены четыре человека
Вечер, 27 июля, в Сахнин огнестрельные ранения получили четыре человека.
В тяжелом состоянии находится 19-летний парень.
В свою очередь, 20-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, еще двое в возрасте 50 лет - легкие травмы.
Прибывшие на место нападения медики оказали пострадавшим первую помощь, после чего доставили их в Медицинский центр Галилеи в Нагарии.
На место стрельбы прибыли сотрудники полиции. Начато расследовании очередного инцидента с применением насилия в арабском секторе.