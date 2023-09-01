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Насилие в арабском секторе: подозрение в двойное убийство в Кфар-Каре
01.09.2023 21:51 Алина Груднева

Насилие в арабском секторе: подозрение в двойное убийство в Кфар-Каре

Вечером, 1 сентября, в арабском городе Кфар-Кара были застрелены двое мужчин.

"Некоторое время назад было получено сообщение об инциденте со стрельбой на набережной", - подтверждают в полиции.

Когда прибыли медики, пострадавшие находились в критическом состоянии. Спасти их не удалось.

Прибывшие на место правоохранители приступили к расследованию. Ведется опрос свидетелей и поиски улик.

Таким образом, с начала 2023 года в арабском секторе погибли 165 человек при обстоятельствах, связанных с насилием и преступностью. К сравнению, за аналогичный период прошлого года было 72 жертвы.

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