



Насилие в арабском секторе: подозрение в двойное убийство в Кфар-Каре

Вечером, 1 сентября, в арабском городе Кфар-Кара были застрелены двое мужчин.



"Некоторое время назад было получено сообщение об инциденте со стрельбой на набережной", - подтверждают в полиции.



Когда прибыли медики, пострадавшие находились в критическом состоянии. Спасти их не удалось.



Прибывшие на место правоохранители приступили к расследованию. Ведется опрос свидетелей и поиски улик.



Таким образом, с начала 2023 года в арабском секторе погибли 165 человек при обстоятельствах, связанных с насилием и преступностью. К сравнению, за аналогичный период прошлого года было 72 жертвы.