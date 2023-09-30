



Насилие продолжается: в Тамре стреляли в мужчину

В субботу, 30 сентября, в Тамре в результате нападения огнестрельное ранение получил 30-летний мужчина.



Об этом сообщили в MАDA.



По словам медиков, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Мужчине оказали первую помощь, после чего его доставили в больницу "Рамбам" в Хайфе. Полиция приступила к расследованию.



За сегодняшний день в стране произошло несколько инцидентов с применением насилия. В Тель-Авиве ночью был застрелен гражданин Судана. В другом районе города подралась большая группа эритрейцев, в результате чего ножевые ранения получили 10 человек. А в Яффо две женщины изранили ножом 29-летнюю потерпевшую из-за мужчины.