



Насилие на севере Израиля: пострадал мужчина

В Биньямина в результате инцидента с применением насилия пострадал 27-летний мужчина.



Прибывшие на место происшествия медики оказали раненому первую помощь, после чего доставили его в больницу Гиллель-Яффе с проникающими ранениями.



"Пострадавший лежал на дороге в полном сознании. У него были проникающие ранения на теле. Мы оказали ему первую помощь, включая перевязки и остановку кровотечения, и эвакуировали его в больницу", - сообщили в MADA.



По словам медиков, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. По факту происшествия начато расследование.