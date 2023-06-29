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Насилие на севере Израиля: пострадал мужчина
29.06.2023 14:03 Алина Груднева

Насилие на севере Израиля: пострадал мужчина

В Биньямина в результате инцидента с применением насилия пострадал 27-летний мужчина.

Прибывшие на место происшествия медики оказали раненому первую помощь, после чего доставили его в больницу Гиллель-Яффе с проникающими ранениями.

"Пострадавший лежал на дороге в полном сознании. У него были проникающие ранения на теле. Мы оказали ему первую помощь, включая перевязки и остановку кровотечения, и эвакуировали его в больницу", - сообщили в MADA.

По словам медиков, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. По факту происшествия начато расследование.

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