



Нашествие тли: муниципалитет Тель-Авива нашел решение

В последние месяцы в Израиле был обнаружен новый вид крапивной тли, которая доставляет неудобства, выделяя липкое вещество на тротуары и автомобили и заставляя обувь прохожих прилипать к земле.



Новый вид, называемый мохнатой крапивной тлей, питается крапивой, которая распространена во всех городах Израиля. Тля мохнатая крапивная впервые была обнаружена в Израиле в июне 2022 года в Хадере. Большая часть ущерба наносится насекомыми, выделяющими большое количество медвяной росы, которая покрывает дерево и все, что находится под ним, включая тротуары, автомобили и пр.



Многие муниципалитеты ищут способы контроля популяции, а муниципалитет Тель-Авива и министерство сельского хозяйства недавно завершили эксперимент по использованию пестицида “Актара” против насекомых. Тель-Авивский муниципалитет также заявил, что решение об использовании вещества в прибрежном городе “принимается с оговорками, поскольку вещество должно быть использовано в 8 километрах от береговой линии”. Это условие было поставлено из-за боязни загрязнения морской воды.



“Важно отметить, что количество зараженных деревьев в Израиле исчисляется сотнями тысяч, и мы сотрудничаем с Министерством сельского хозяйства и надеемся получить подтверждение на использование этого вещества в ближайшие дни”, – заявили в муниципалитете.