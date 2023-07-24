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Население сел в радиусе 5 км от полигона в Джанкойском районе эвакуируют
24.07.2023 09:35 Аркадий Бочаровский

Население сел в радиусе 5 км от полигона в Джанкойском районе эвакуируют

Об этом сообщил назначенный оккупационными властями "глава Крыма" Сергей Аксёнов.

«Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения», — написал он в Telegram.

Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее Аксёнов сообщил, что в небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника.

Приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой — Симферополь.

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