



Население сел в радиусе 5 км от полигона в Джанкойском районе эвакуируют

Об этом сообщил назначенный оккупационными властями "глава Крыма" Сергей Аксёнов.



«Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения», — написал он в Telegram.



Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.



Ранее Аксёнов сообщил, что в небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника.



Приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой — Симферополь.