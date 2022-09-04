



Наркокурьер перевез 13 кг кокаина в инвалидном кресле: в дело вмешались собаки

В аэропорту Милана "Мальпенса" наркокурьер перевозил в инвалидной коляске 13 кг наркотиков.

По данным The New York Post, запрещенные вещества нашли собаки-ищейки.

Наркотики были спрятаны под кожаной обивкой. Псевдоинвалид после задержания спокойно встал и пошел на своих ногах.

Проверка проводилась среди прибывших из Доминиканской Республики.

Наркокурьером оказался гражданин Испании. Стоимость изъятого в 11 упаковках кокаина оценивается в 1,2 млн долларов.