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Наркокурьер перевез 13 кг кокаина в инвалидном кресле: в дело вмешались собаки
04.09.2022 05:45 Алина Груднева

Наркокурьер перевез 13 кг кокаина в инвалидном кресле: в дело вмешались собаки

В аэропорту Милана "Мальпенса" наркокурьер перевозил в инвалидной коляске 13 кг наркотиков.

 
По данным The New York Post, запрещенные вещества нашли собаки-ищейки.
 
Наркотики были спрятаны под кожаной обивкой. Псевдоинвалид после задержания спокойно встал и пошел на своих ногах. 
 
Проверка проводилась среди прибывших из Доминиканской Республики. 
 
Наркокурьером оказался гражданин Испании. Стоимость изъятого в 11 упаковках кокаина оценивается в 1,2 млн долларов.

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