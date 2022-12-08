



Наперегонки со временем: в Индии пытаются спасти упавшего в колодец мальчика

Проводится спасательная операция по спасению восьмилетнего мальчика, который застрял в узком колодце в Индии и находится там уже более 16 часов.



Танмай Саху упал в скважину в центральном штате Мадхья-Прадеш, играя с друзьями во вторник вечером.



Официальные лица говорят, что он застрял на глубине около 17 метров в колодце глубиной 120 метров.



Спасатели подают ребенку кислород, но слои грязи не позволяют оценить его состояние.



Окружной судья Шьямендра Джайсвал сообщил, что спасение ребенка может занять "еще пару часов".



Из-за нехватки воды фермеры в Индии бурят скважины для полива полей. Однако после того, как эти колодцы пересыхают, их бросают и оставляют открытыми, что представляет серьезную опасность для прохожих, особенно для детей.



Несколько детей в Индии уже погибли от удушья после падения в такие заброшенные узкие скважины.

