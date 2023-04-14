



Напечатал на 3D-принтере: Канадца осудили за производство и продажу оружия



Канадца Блэйка Эллисона-Крейта приговорили к 12 годам заключения, в частности, за производство и продажу огнестрельного оружия, напечатанного на 3D-принтере. Одно из его ружей попало в руки подростков, ранивших 16-летнего парня. Об этом пишет CBC News.



Суд установил, что Эллисон-Крейт продавал так называемое “оружие-призрак”, напечатанное на 3D-принтере, которое невозможно отследить. Когда его арестовали за незаконное владение огнестрельным оружием, он продолжал консультировать своего делового партнера по созданию такого 3D-оружия и его продаже.



Задержанному выдвинули 13 обвинений, с которыми он согласился.



A Winnipeg man who created and trafficked so-called ghost guns on the city’s black market has received what is believed to be the longest prison sentence in Canada for weapon offences involving a 3D printer, @deanatlarge reports:https://t.co/Pvu9Azoc7K — Erik Pindera (@erik_pindera) April 14, 2023

Еще в 2012 году появилась организация Defense Distributed, разрабатывающая цифровые схемы для создания огнестрельного оружия, напечатанного на 3D-принтере. Больше всего организация прославилась после разработки Liberator, первого в мире оружия, полностью напечатанного на 3D. Тогда США потребовали удалить инструкцию из интернета, ссылаясь на нарушение международной торговли оружием, но с тех пор популярность 3D-оружия только росла.Производители 3D-оружия считают, что таким образом способствуют демократизации технологии производства и материализуют свободу. Распространение инструкций на производство они называют свободой слова, защищаемой законом. Из-за того, что напечатанное оружие легко получить и сложно отслеживать, сторонники строгих правил регулирования оружия рассматривают такое 3D-оружие как потенциально опасное.