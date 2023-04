Напечатал на 3D-принтере: Канадца осудили за производство и продажу оружия

Канадца Блэйка Эллисона-Крейта приговорили к 12 годам заключения, в частности, за производство и продажу огнестрельного оружия, напечатанного на 3D-принтере. Одно из его ружей попало в руки подростков, ранивших 16-летнего парня. Об этом пишет CBC News.



Суд установил, что Эллисон-Крейт продавал так называемое “оружие-призрак”, напечатанное на 3D-принтере, которое невозможно отследить. Когда его арестовали за незаконное владение огнестрельным оружием, он продолжал консультировать своего делового партнера по созданию такого 3D-оружия и его продаже.



Задержанному выдвинули 13 обвинений, с которыми он согласился.



